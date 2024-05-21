Москва, 21 мая, 2024, 20:50 — ИА Регнум. Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве, сообщил 21 мая 235-й Гарнизонный военный суд, передаёт «Интерфакс».

Дарья Антонова ИА Регнум

Суд рассматривал ходатайство следствия 17 мая и арестовал Попова на два месяца.

Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Попов находится в статусе подозреваемого, сказано в сообщении.

Попов и его сообщники, по некоторым сведениям, продали полученный в рамках гуманитарной помощи металл, предназначенный для строительства инженерных сооружений 58-й армии ВС РФ, сообщил «Коммерсантъ».

Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.

Отец Ивана Попова в беседе с ИА Регнум заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под генерала специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».

На арестованного генерал-майора оформлена квартира в Ростове-на-Дону, её стоимость оценивается от 3,5 млн до 6,2 млн рублей, сообщил ИА Регнум источник. По информации собеседника агентства, на Попова также оформлены две машины — Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска (средняя цена 1,5 млн рублей) и Cruze Chevrolet (примерная стоимость — 500 тыс. рублей). В 2020 году зарплата Попова составляла 75 тыс. рублей.