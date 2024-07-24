Москва, 24 июля, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Причиной взрыва внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы стала детонация взрывного устройства. Об этом 24 июля рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала

«Предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле», — написала она.

При взрыве пострадали два человека, которых экипаж скорой помощи доставил в больницу, отметила Волк.

Официальный представитель МВД уточнила, что сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и задержания всех причастных к совершению преступления лиц.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 24 июля, стало известно, что на севере Москвы взорвался внедорожник, в результате чего пострадал водитель машины и женщина. Взрывом выбило стёкла на нескольких этажах дома и повредило находившиеся рядом автомобили. При этом водителю внедорожника в результате взрыва оторвало конечности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на улице Синявинской в Москве. Уточнялось, что криминалисты и представители оперативных служб осматривают место инцидента.

По информации телеканала RT, во взорвавшемся в Москве автомобиле находились участник СВО с супругой. Официального подтверждения этой информации нет.