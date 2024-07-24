Тбилиси, 24 июля, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Проживающие в промышленной глубинке Грузии люди сожалеют о распаде СССР и считают советский период лучшим временем для республики. Об этом 23 июля написала американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам авторов публикации, несмотря на наметившийся в последние десятилетия курс Тбилиси на сближение с Западом и желание 60% жителей республики вступить в Евросоюз и НАТО, жителей небольших городов не считают такие призывы убедительными. В Грузии продолжает сохраняться напряжённость между выступающими за будущее республики на Западе и ностальгирующими по СССР с его стабильными доходами и доступной социальной инфраструктурой.

«Многие горожане воспринимают советский период как эпоху оккупации и политических репрессий, но для многих жителей сельской местности это было время изобилия и процветания, когда у всех была работа. За пределами столицы процветают безработица, пьянство и наркомания», — говорится в материале.

Плотник Давид Джакели из переживающего упадок городка Казрети назвал советское прошлое Грузии «настоящим коммунистическим оазисом», и его поддержал 68-летний Мамия Габескелиани из шахтёрского поселка Зоди, отметив, что в последние десятилетия жизнь изменилась к худшему.

По словам активистки за права трудящихся Сопо Джапаридзе, СМИ Запада намеренно уделяют внимание недостаткам Советского Союза, однако жизнь в стране в постсоветский период деградировала во всех отношениях.

«Они (участвующая в протестах в Тбилиси молодёжь. — Прим. ред.) ничего не понимают. Без России здесь ничего не будет», — также заявил экс-сотрудник горно-обогатительного комбината Казрети Датуна Капланишвили. Он также назвал советский период лучшим временем в его жизни.

Как сообщало ИА Регнум, между Грузией и Западом в апреле начали резко портиться отношения, когда правящая в стране партия «Грузинская мечта» решила принять закон об иностранных агентах. Закон окончательно приняли в июне, после чего Госдеп США ввёл персональные санкции против ряда грузинских чиновников и членов их семей.

В ответ на принятие закона Грузией глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил, что ЕС «закроет дверь» для страны, если она продолжит курс, который Запад считает неприемлемым. Он добавил, что Брюссель будет искать, как надавить на Тбилиси.

Служба внешней разведки России 9 июля опубликовала заявления о планах США добиться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики, которые назначены на 26 октября. Отмечалось, что Вашингтон собирается использовать президента Грузии Саломе Зурабишвили для разжигания антиправительственных настроений.