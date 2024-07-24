Москва, 24 июля, 2024, 09:08 — ИА Регнум. В автомобиле Toyota, который взорвался утром 24 июля в Москве, находились участник СВО с женой.

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«По словам очевидцев, она [Toyota] принадлежит, предположительно, участнику СВО. Они сообщили, что пострадали мужчина и его жена», — сообщил канал RT.

Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Москве прогремел утром 24 июля на улице Синявинской. Взорвался автомобиль, в котором находились два человека — мужчина и женщина.

По данным Telegram-канала «112», мужчине оторвало конечности, женщина получила рваные раны лица. Взрыв прогремел на парковке в момент, когда водитель сел за руль. Следственный комитет возбудил уголовное дело.