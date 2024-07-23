Киев, 23 июля, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Украинские силовики задержали известного на Украине блогера и бывшего телеведущего Жана Новосельцева за то, что тот якобы призывал оказывать вооружённое сопротивление сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкоматов). Об этом 23 июля сообщило киевское интернет-издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Вместе с ним задержали ещё одного человека. Всего, по данным Службы безопасности Украины, Новосельцеву помогали семь человек.

Согласно версии украинских силовиков, группа действовала на территории Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областей. Задержанных также подозревают в распространении в социальных сетях недостоверной информации о Вооружённых силах Украины.

Им инкриминируют статью «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований». Задержанным грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщало ИА Регнум, в Одессе 24 мая произошла массовая драка гражданских лиц с военнослужащими. Руководитель российского Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров прокомментировал этот инцидент. По его словам, Украина столкнулась с системным кризисом, который заставляет жителей сопротивляться власти.

В начале июля в посёлке Ворохта Ивано-Франковской области местные жители перекрыли дорогу сотрудникам ТЦК в знак борьбы с насильственной мобилизацией на Украине. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков назвал произошедшее сигналом для властей в Киеве.

7 июня в Харькове неизвестный выпустил заряд из гранатомёта РПГ-18 «Муха» в здание ТЦК. В результате случившегося никто не пострадал, но взрывом уничтожило документы, в том числе учётные карточки, которые хранились в военкомате.