Харьков, Украина, 8 июня, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина 7 июня в Харькове выпустил заряд из гранатомёта РПГ-18 «Муха» в здание ТЦК — территориального центра комплектования (военкомат). Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

По информации издания, мужчина целился в стену здания. Пострадавших нет, но взрывом уничтожены документы, в том числе учётные карточки, хранившиеся в военкомате.

В здании выбиты стёкла. Стрелявший скрылся.

Как отметил телеканал, подобных инцидентов на Украине становится всё больше.

Как сообщало ИА Регнум, под Житомиром несколько десятков человек пытались прорваться к ТЦК после того, как в нём умер призывник.

Во Львове женщины отбили молодого человека, которого полицейские хотели насильно мобилизовать.

Двое сотрудников полиции на протяжении нескольких минут пытались задержать мужчину, чтобы передать его сотруднику ТЦК, который в это время находился в гражданском автомобиле.