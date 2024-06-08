Мужчина расстрелял здание военкомата в Харькове из гранатомёта «Муха»
ТСН: мужчина расстрелял здание военкомата в Харькове из гранатомёта «Муха»
Харьков, Украина, 8 июня, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина 7 июня в Харькове выпустил заряд из гранатомёта РПГ-18 «Муха» в здание ТЦК — территориального центра комплектования (военкомат). Об этом сообщил телеканал ТСН.
По информации издания, мужчина целился в стену здания. Пострадавших нет, но взрывом уничтожены документы, в том числе учётные карточки, хранившиеся в военкомате.
В здании выбиты стёкла. Стрелявший скрылся.
Как отметил телеканал, подобных инцидентов на Украине становится всё больше.
Как сообщало ИА Регнум, под Житомиром несколько десятков человек пытались прорваться к ТЦК после того, как в нём умер призывник.
Во Львове женщины отбили молодого человека, которого полицейские хотели насильно мобилизовать.
Двое сотрудников полиции на протяжении нескольких минут пытались задержать мужчину, чтобы передать его сотруднику ТЦК, который в это время находился в гражданском автомобиле.