Киев, 9 июля, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Инцидент в посёлке Ворохта Ивано-Франковской области, где местные жители перекрыли дорогу сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата) является сигналом для властей в Киеве, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Свое мнение он изложил в интервью журналисту Александру Шелесту (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Экс-сотрудник СБУ напомнил, что инцидент произошёл на Западной Украине, в которой, по словам Старикова, уклад жизни, отличающийся от уклада в другой части страны.

Он назвал произошедшее серьёзным звонком для украинского руководства. Стариков отметил, что людей, перекрывших дорогу, не получится обвинить в пророссийских настроениях.

Полковник также предупредил, что если Киев решится на репрессивные меры, то такие шаги будут иметь непредсказуемые последствия.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня стало известно, что под украинским Житомиром несколько десятков человек попытались прорваться к зданию ТЦК, после того как в нём скончался призывник. Часть собравшихся смогла прорваться на территорию учреждения.

8 июля появилась информация о том, что на Украине сотрудники ТЦК отлавливают мужчин на улицах городов, передвигаясь на машинах скорой помощи. Кроме того, военкомы приезжают к тем, кто решил вызвать такси.