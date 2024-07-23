Никосия, 23 июля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. У сменившей российское гражданство на кипрское легкоатлетки Елены Куличенко обнаружили аккаунт на платформе по продаже контента для взрослых OnlyFans, сообщил греческий портал eReportaz.

Global Look Press

В публикации отмечалось, что Олимпийский комитет Кипра поставили в известность о ситуации. Организация, в свою очередь, якобы попросила Куличенко удалить аккаунт, но та отказалась.

Легкоатлетка выступит на парижской Олимпиаде, на церемонии открытия она выполняла роль знаменосца сборной Кипра.

Гражданство спортсменка, выступающая в прыжках в высоту, сменила в 2021 году. В России она была вице-чемпионкой среди юниоров, под российским флагом стала призёром юношеского европейского фестиваля — 2017.

После смены гражданства в 2023 году Куличенко победила на молодёжном чемпионате Европы по лёгкой атлетике для спортсменов не старше 23 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля стало известно, что нидерландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде, который отбывал наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, допустили к участию в Олимпиаде. По собственному желанию мужчина будет жить на Играх в Париже отдельно от остальных спортсменов и не будет контактировать с прессой.

19 июля лидера японской сборной по спортивной гимнастике Сёко Мияту отстранили от участия в Олимпийских играх в Париже из-за нарушения правил в национальной команде. По информации агентства Kyodo, 19-летняя спортсменка призналась, что с конца июня один раз пила и один раз курила после того, как вернулась в Токио с тренировочной базы команды в Монако.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

18 июля комитет опубликовал список из 15 российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде.