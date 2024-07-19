Москва, 19 июля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Лидера японской сборной по спортивной гимнастике Сёко Мияту отстранили от участия в Олимпийских играх в Париже из-за нарушения правил в национальной команде, сообщает 19 июля информагентство Kyodo со ссылкой на заявление японской ассоциации гимнастики.

Yohei Osada/Global Look Press

В материале говорится, что 19-летняя Мията призналась, что с конца июня один раз пила и один раз курила после того, как вернулась в Токио с тренировочной базы команды в Монако.

В материале уточняется, что курение и употребление алкоголя является нарушением кодекса поведения в национальной команде. Кроме того, в Японии курить и употреблять алкоголь разрешается с 20 лет.

Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

Ранее стало известно, что нидерландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде, который отбывает наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, допустили к участию в Олимпиаде. Он будет жить на Играх в Париже отдельно от остальных спортсменов.

Также сообщалось, что Международное агентство по тестированию (ITA) отстранило до 2 августа американского тяжелоатлета Уэса Киттса, в допинг-пробе которого обнаружили запрещённый препарат метилгексанамин, несмотря на это, он сможет выступить на летних Олимпийских играх в Париже.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

МОК 18 июля опубликовал список из 15 российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде.