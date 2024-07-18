Лозанна, Швейцария, 18 июля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) на своём сайтеопубликовал список из 15 российских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Александр Демьянчук/ ТАСС

Так, в велоспорте выступят Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Глеб Сырица. В соревнованиях по теннису будут участвовать Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Анжела Бладцева примет участие в соревновании в батуте. В гребле на байдарках и каноэ выступят Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко. Евгений Сомов будет соревноваться в плавании.

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