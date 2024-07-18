Амстердам, 18 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Нидерландский пляжный волейболист Стивен ван де Вельде, отбывавший наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, будет жить на летних Олимпийских играх в Париже отдельно от остальных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Нидерландов / Федерации спорта Нидерландов (NOC*NSF) в опубликованном заявлении.

Global Look Press

«Ван де Вельде по собственному желанию поселится в альтернативном жилище и не будет общаться с прессой во время своего пребывания в Париже», — указано в публикации.

В 2016 году спортсмен был осуждён в Великобритании за изнасилование 12-летней девочки. Согласно законодательству страны, любой половой контакт с несовершеннолетним, вне зависимости от согласия, считается изнасилованием. В связи с этим волейболиста приговорили к четырём годам тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Международное агентство по тестированию (ITA) отстранило до 2 августа американского тяжёлоатлета Уэса Киттса. В его допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат метилгексанамин. Однако он сможет выступить на летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже, так как проведение соревнований штангистов запланировано на период с 7 по 11 августа.