Киев, 23 июля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Экс-президент Украины, а ныне депутат Пётр Порошенко перепутал спикера палаты представителей США Майка Джонсона с покойным американским поп-певцом Майклом Джексоном. Это произошло 23 июля во время его выступления в Верховной раде при обсуждении законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви.

Petro Poroshenko/Global Look Press Петр Порошенко

«Посмотрите выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ — это удар в сердце Украины», — привело его слова украинское издание «Страна. ua».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 июля стало известно, что группа депутатов Рады заблокировала трибуну из-за невключения в повестку заседания законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Документ не вынесли на голосование из-за нехватки голосов.

В понедельник, 22 июля, депутат Евгений Шевченко и глава комитета Рады по гуманитарной политике Никита Потураев внесли этот законопроект на рассмотрение. Ожидалось, что 23 июля пройдёт голосование по нему во втором чтении, однако для этого не хватило голосов.

В январе 2023 года украинское правительство по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского внесло этот документ на рассмотрение Рады. А 19 октября 2023 года его приняли в первом чтении.

Позднее в этот же день глава крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо заявил ИА Регнум, что в случае принятия этого законопроекта на контролируемой киевским режимом территории начнётся новая фаза религиозных гонений. В результате этого у УПЦ отнимут ещё больше храмов.