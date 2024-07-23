Киев, 23 июля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Группа депутатов Верховной рады заблокировала трибуну из-за того, что в повестку заседания 23 июля не включили законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило украинское издание «Страна. ua».

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Как сообщил депутат Евгений Шевченко, законопроект не вынесли на голосование из-за нехватки голосов. Группа депутатов, в том числе представители «Евросолидарности», разместились на трибуне парламента и рядом с ней.

На плакатах, которые они принесли с собой, содержатся призывы к запрету УПЦ на Украине.

«Следующие заседания Рады отменили. Следующие по графику уже в августе», — заявил депутат Ярослав Железняк.

Накануне, 22 июля, Шевченко и глава комитета Рады по гуманитарной политике Никита Потураев внесли на рассмотрение законопроект о запрете УПЦ. Предполагалось, что сегодня состоится голосование во втором чтении, но голосов не хватило.

Юридическое управление украинского парламента раскритиковало этот законопроект. В опубликованном заявлении оно сообщило, что, согласно нормам международного права, защита нацбезопасности, на которую ссылаются авторы законопроекта, не может быть основанием для ограничения права на вероисповедание.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Украины в январе прошлого года внесло законопроект на рассмотрение Рады по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского. В первом чтении документ приняли 19 октября.

Представители УПЦ в тот же день раскритиковали законопроект, назвав его нарушающим конституцию Украины и не соответствующим европейской Конвенции по правам человека.

Председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо заявил ИА Регнум, что, если закон примут, на Украине начнётся очередная фаза религиозных гонений. Это выльется в ещё большее число отнятых у УПЦ храмов.

В марте 2024 года комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики порекомендовал депутатам принять законопроект о запрете УПЦ во втором и окончательном чтении.