Москва, 23 июля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Официальный визит в Россию президента Палестины Махмуда Аббаса состоится в августе, сообщил 23 июля журналистам заместитель главы МИД Михаил Богданов.

Global Look Press/Kremlin Pool

«Мы ждём в течение августа, а точнее скажут в администрации президента», — заявил Богданов.

Он также отметил, что Аббас в ходе визита проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовятся к визиту Аббаса, а 19 июля уточнил, что подготовка визита палестинского лидера вышла на финальную стадию. Точную дату представитель Кремля не назвал, пообещав информировать об этом позже.

Предыдущий визит Аббаса в Россию состоялся в конце ноябре 2021 года. Через два года президент Палестины готовился посетить Россию вновь, но затем, на фоне обострения ближневосточного конфликта, Палестина попросила отложить визит.