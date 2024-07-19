Москва, 19 июля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Подготовка визита лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию вышла на финальную стадию, рассказал 19 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

О сроках визита Кремль сообщит дополнительно, добавил он.

«Я могу подтвердить, что, действительно, визит в Россию господина Аббаса готовится, он находится на финальной стадии подготовки. По конкретным его срокам мы вас в скором времени проинформируем», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, о подготовке визита Аббаса в РФ Кремль сообщил в июне. По данным СМИ, визит может состояться 12-14 или 18 августа. Предполагается, что лидер Палестины проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Аббас должен был посетить Москву в ноябре 2023 года, однако визит был отложен по просьбе палестинской стороны.

29 февраля в Москве состоялись переговоры ведущих палестинских фракций на межпалестинской встрече по урегулированию в секторе Газа. Глава делегации движения ФАТХ на межпалестинских переговорах Аззам аль-Ахмед в этот же день рассказал, что президент Палестины посетит Москву после президентских выборов в России.

22 декабря 2023 года в ходе телефонной беседы российский лидер и глава Палестины рассмотрели вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта. Лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления переговоров с целью создания Государства Палестина в границах 1967 года. Россия как правопреемница СССР признаёт независимость Палестины, напомнил позднее Песков.