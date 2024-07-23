Москва, 23 июля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Арктика является стратегическим районом для России, и страна вносит вклад в то, чтобы регион не стал территорией раздора, заявил на брифинге 23 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Илья Тимин/РИА Новости

«Россия занимает ответственную позицию <…> вносит вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора», — заявил представитель Кремля, комментируя обновлённую стратегию США в отношении Арктики.

Как заявил Песков, в американской стратегии по Арктике видны проявления конфронтационности.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что российско-китайские отношения не направлены против третьих стран. Взаимодействие двух стран в Арктике может способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости, отметил Песков.

Ранее, 22 июля, министерство обороны США представило обновлённую стратегию в отношении Арктики. В 28-страничном документе указаны оборонные интересы США в Арктике, стратегическая среда и подход к решению новых задач. Вашингтон, в том числе, намерен проводить в Арктике как самостоятельные, так и интернациональные военные учения. При этом в документе говорится, что Пентагон на фоне расширения сотрудничества между Россией и Китаем рассматривают Арктику как регион, доступный для соперничества.

Российская сторона неоднократно отмечала, что Арктика обладает колоссальным потенциалом, а развитие её территорий является неоспоримым приоритетом для страны. Правительство решило направить около 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в Арктике.