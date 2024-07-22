Вашингтон, 23 июля, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки представило обновлённую стратегию в отношении Арктики. Соответствующий документ в понедельник, 22 июля, опубликовал официальный сайт Пентагона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Арктика

В качестве основных направлений обновлённой стратегии, представленной в 28-страничном документе, указаны оборонные интересы США в Арктике, стратегическая среда и подход к решению новых задач.

«США являются арктической страной, этот регион имеет решающее значения для обороны нашей страны, защиты национального суверенитета, выполнения наших обязательств по договору об обороне», — говорится в документе.

Отмечается, что Соединённые Штаты на фоне расширения сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой рассматривают Арктику как регион, всё более доступный для стратегического соперничества.

При этом также утверждается, что США заинтересованы в мирной, стабильной Арктике и видят возможности для сотрудничества в регионе. При этом Вашингтон намеревается проводить в Арктике как самостоятельные, так и интернациональные военные учения.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис отметил превосходство ледокольного флота России над любыми имеющимися у стран — членов альянса судами. Также он подчеркнул, что Москва имеет более активную и последовательную программу освоения Арктики.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом, а развитие её территорий является неоспоримым приоритетом для страны. 28 июня стало известно, что правительство РФ направит около 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в Арктике.