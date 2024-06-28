Москва, 28 июня, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Правительство направит около 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в Арктике, сообщила 28 июня пресс-служба кабмина.

Сергей Федюнин/ТАСС

«Около 30 млрд рублей направят на развитие инфраструктуры в ЗАТО и населённых пунктах арктической зоны, в которых дислоцированы воинские формирования», — сообщило правительство.

Правительство продолжит создавать условия для комфортной жизни граждан в закрытых административно-территориальных образованиях в арктической зоне. Субсидии предоставят на развитие жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры Арктики.

Как уточнило правительство, средства пойдут на строительство детских садов и школ, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, обновление жилищного фонда и соцобъектов, благоустройство общественного пространства и ремонт подъездных автодорог.

На эти цели по поручению президента в 2024–2026 годах направят средства в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие арктической зоны России».

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом. Глава государства отметил, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для страны.

Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов летом 2023 года заявил, что развитие населённых пунктов в Арктике имеет важное военное значение с точки зрения обороны и безопасности. Как подчеркнул президент, люди должны жить в человеческих условиях. Президент обозначил, что благоустройство городов в условиях сурового севера связано с решением вопросов оборонного характера.