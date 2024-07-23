Коломна, Московская область, 23 июля, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Экипаж самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение под Коломной в Московской области, перешёл на ручное управление, что позволило набрать высоту, но не предотвратить падение. Об этом 22 июля сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухой SSJ-100

«В процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешёл на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями», — говорится в сообщении, опубликованном по итогам установления обстоятельств авиационного происшествия.

Отмечается, что после перехода экипажа SSJ-100 на ручное управление продолжилось снижение до высоты 4500 футов с последующим набором высоты 4750 футов. Последующего снижения полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя остановить не удалось.

Согласно расследованию, последние зарегистрированные перед крушение значения параметров показали вертикальную скорость снижения в 17 000 футов в минуту, угол тангажа составил 25 градусов на пикирование.

Как сообщало ИА Регнум, SSJ-100 потерпел крушение в Московской области 12 июля во время тестового полёта. Находившиеся на борту три члена экипажа погибли. Перед крушением лайнера пилоты смогли отвести воздушное судно от жилых построек, что позволило избежать последствий на земле. Самолёт находился в эксплуатации с 2014 года. По факту авиапроисшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Сообщалось, что причиной крушения воздушного судна, вероятно, стала ошибка пилота или обслуживающего персонала. По данным источника, близкого к ходу расследования, картина авиапроисшествия больше указывает на человеческий фактор. В качестве других возможных причин катастрофы назывался также одновременный отказ двух двигателей.