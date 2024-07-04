Красный Лиман, ДНР, 4 июля, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по району железнодорожной станции в Красном Лимане Донецкой Народной Республики, подконтрольному Украине, сообщили 4 июля в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нанесён удар в районе железнодорожной станции в Красном Лимане», — сказал источник, слова которого приводит Lenta.ru.

Ранее в соцсетях появилась информация, что российские военные применили, предположительно, авиабомбу ФАБ-3000 для удара по базе ВСУ под Красным Лиманом.

Отмечается, что в районе железнодорожной станции зафиксирован очень мощный прилёт. Ударная волна была настолько сильной, что в некоторых соседних домах потрескался фундамент.

О применении российскими военными в зоне СВО корректируемых трёхтонных авиабомб стало известно 20 июня. Источник в силовых структурах сообщил, что их сбросили на пункт временной дислокации ВСУ в селе Липцы Харьковской области.

Кадры второго применения ФАБ-3000 в зоне СВО появились в Сети 21 июня. Итогом удара стала ликвидация до 70 украинских нацгвардейцев в Липцах.

В конце июня российские военные поразили с помощью авиабомбы ФАБ-3000 с управляемым модулем пункт управления ВСУ у посёлка Новгородское (Нью-Йорк) в подконтрольной Киеву части ДНР.