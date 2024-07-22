Москва, 22 июля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации нанесли удары по четырём бригадам ВСУ и отразили три атаки в Харьковской области, сообщил 22 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 52-й мотопехотной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белый Колодезь, Старица, Липцы и Волчанск Харьковской области», — сообщил Конашенков.

Российские военные отразили три атаки формирований 92-й штурмовой бригады украинской армии и 36-й бригады морской пехоты.

При этом ВСУ потеряли 270 военных, САУ Krab польского производства калибра 155 мм, гаубицу Д-20 калибра 152 мм, орудие Д-30 калибра 122 мм, гаубицу L-118 британского производства калибра 105 мм, отметил представитель Минобороны.

Официальный представитель оборонного ведомства также заявил, что ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Запад» потеряли за сутки один танк Leopard немецкого производства. Кроме того, украинская армия лишилась трёх складов с боеприпасами и 520 бойцов. В общей сложности за сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли до 1970 военных, сообщил Конашенков.