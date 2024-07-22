Москва, 22 июля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Совокупные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне спецоперации РФ в общей сложности на всех направлениях составили до 1970 бойцов. Об этом на брифинге 22 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

В зоне ответственности подразделений группировки войск «Север» украинская армия потеряла до 270 военнослужащих, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства, гаубицы Д-20, Д-30 и L-118 производства Великобритании. На этом направлении российский военные нанесли удары по живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 52-й мотопехотной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах Белого Колодезя, Старицы, Липцов и Волчанска в Харьковской области.

В боях с подразделениями группировки войск «Запад» ВСУ потеряли свыше 520 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, бронетранспортёр М113 производства США и девять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы украинская армия лишилась САУ Krab польского производства и САУ «Гвоздика», гаубицы М198 производства США, гаубицы L-119 британского производства, пушки МТ-12 «Рапира». Также уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ в районах Дылеевки, Константиновки и Катериновки в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Противник потерял до 620 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США и пять автомобилей», ― доложил Конашенков.

Также уничтожены восемь гаубиц, орудие М119 производства США и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

Потери ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки войск «Центр» за сутки составили до 335 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США калибра 155 мм, три орудия Д-30.

При этом российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по позициям 32-й, 41-й, 110-й, 151-й механизированных и 68-й пехотной бригады ВСУ, а также 129-й бригады теробороны в районах Торецка, Желанного, Волчьего, Тимофеевки, Веселого и Гродовки в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли удары по позициям украинской армии в районах Водяного, Нескучного, Новосёлки, Пречистовки и Степного в ДНР. Потери ВСУ превысили 110 военнослужащих. Также уничтожены пять автомобилей, две гаубицы М777 производства США, гаубицы FH-70 производства Великобритании и Д-20, и САУ «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по позициям 103-й, 124-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах Капуловки в Днепропетровской области, Антоновки в Херсонской области и Малой Токмачки в Запорожской области.

«Потери ВСУ составили свыше 115 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровое орудие Д-30», ― сообщил представитель Минобороны.

Также российские военные отразили три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты, шесть контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ и объединенной штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины, две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 20 июля совокупные потери Вооружённых сил Украины в зоне проведения спецоперации превысили 1700 военнослужащих. Больше всего украинских военных погибло в зоне ответственности Западной группировки российских войск: потери ВСУ составили более 520 военнослужащих. До 510 бойцов ВСУ и многочисленные артиллерийские установки уничтожены российскими военными из группировки «Юг».

Войска группировки «Север» нанесли удары по подразделениям ВСУ в Харьковской области. Группировка «Восток» отразила контратаку 102-й бригады теробороны, ликвидировав свыше 115 военнослужащих и несколько гаубиц. А группировка «Днепр» нанесла удары по подразделениям ВСУ в Запорожской области, уничтожив свыше 80 военнослужащих, а также два склада с ракетами и снарядами.