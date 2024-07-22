Москва, 22 июля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Украинская армия за минувшие сутки потеряла танк Leopard и три склада с боеприпасами в зоне ответственности российской группировки войск «Запад», сообщил 22 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Leopard

«Противник потерял свыше 520 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ <…> три склада с боеприпасами», — уточнил генерал-лейтенант.

Российские военные на этом направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. За минувшие сутки российская армия нанесла поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Песчаное в Харьковской области, Макеевка в Луганской Народной Республике и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Вооружённые силы России также отразили две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС России поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства, 155-миллиметровую гаубицу М198 американского производства, 122-миллиметровую САУ «Гвоздика», 105-миллметровую гаубицу L-119 британского производства, 100-миллимертовую пушку МТ-12 «Рапира».

Как передавало 22 июля ИА Регнум, российские военные в зоне проведения специальной военной операции нанесли удары по четырём бригадам ВСУ и отразили три атаки украинской армии в Харьковской области. На этом направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли 270 военных, САУ Krab польского производства и гаубицу L-118 британского производства.

Конашенков также заявил 22 июля, что общие потери украинской армии за сутки на всех направлениях в зоне СВО составили до 1970 бойцов.