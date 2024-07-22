Москва, 22 июля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 80 украинских беспилотников над территорией России. Об этом 22 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <…> 163 беспилотных летательных аппарата, в том числе 80 над территорией Российской Федерации», — сказал он.

Генерал добавил, что также сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, российские военные поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, живую силу и военную технику ВСУ в 113 районах.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Конашенков сообщил, что средства ПВО российских войск сбили украинский вертолёт Ми-8, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Также он информировал об уничтожении пусковой установки РСЗО HIMARS и склада, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ.