Москва, 22 июля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Для российской стороны главными являются отношения с Китаем. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в КНР.

AP/TASS Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

«Для нас главное ― наши отношения с Китаем. Мы исходим из того общего фона наших двусторонних отношений, из общей атмосферы стратегического партнёрства с Китайской Народной Республикой, исходим из той атмосферы, в основе которой лежит очень конструктивное и доброе отношение между главами наших двух государств», ― подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что Москва намерена идти по пути развития российско-китайских отношений во всех сферах.

Ранее 22 июля официальный представитель китайского МИД Мао Нин сообщила, что Кулеба приедет в Китай, где пробудет с 23 по 26 июля. Она уточнила, что глава МИД Украины посетит с визитом КНР по приглашению члена политбюро ЦК КПК, главы министерства иностранных дел КНР Ван И.

Как уточил спикер украинского МИД Григорий Тихий, в ходе встреч стороны обменяются мнениями по актуальному состоянию и перспективам развития двусторонних отношений. По его словам, главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения конфликта и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай, где провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава венгерского правительства высоко оценил мирную инициативу Пекина по разрешению конфликта на Украине и назвал Китай ключевой страной в создании условий для урегулирования кризиса.

После этого Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта.

21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Би-би-си допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании конфликта. При этом ранее он своим указом официально запретил подобные переговоры.