Пекин, 9 января, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Китай не принимает ничью сторону в украинском конфликте и неизменно выступает за урегулирование кризиса путём мирных переговоров. Об этом 9 января заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время выступления по итогам 2023 года в резиденции правительства Дяоюйтай в Пекине.

Zhang Ling/Global Look Press Министр иностранных дел КНР Ван И

«Содействуя возобновлению мирных переговоров и восстановлению мира, мы активно готовимся не принимать чью-либо сторону [в конфликте на Украине] и бороться за [разрешение ситуации] только путём мирных переговоров», — сказал он.

По словам Ван И, китайская сторона с начала украинского конфликта последовательно прикладывает усилия для его урегулирования политическим путём и в том числе с использованием международных площадок, включая ООН. Глава МИД подчеркнул, что Пекин никогда не использовал этот кризис для получения выгоды.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что китайская сторона собирается продолжать участвовать в урегулировании конфликта на Украине. При этом она не дала прямого ответа на вопрос о возможном участии Китая в переговорах по так называемой «формуле мира» лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 декабря рассказал, что в середине декабря состоялась секретная встреча по «формуле мира» с участием стран «Большой семёрки» и ряда представителей от государств Глобального юга. По его словам, на этом мероприятии также были друзья России, которые не обещали держать в тайне от Москвы происходящее на встрече. Министр уточнил, что участники переговоров решили собраться в следующий раз в начале 2024 года.