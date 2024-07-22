Херсон, 22 июля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Мужчина и его четырёхлетняя дочь 21 июля получили ранения в результате обстрела украинскими военными села Железный Порт Голопристанского муниципального округа, сообщил 22 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

«На этот раз озверевшие украинские террористы обстреляли населённый пункт кассетными боеприпасами», — написал он.

По информации губернатора, у 35-летнего мужчины и девочки множественные осколочные ранения. Медики госпитализировали пострадавших в Скадовск, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас их жизни вне опасности, добавил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля женщина погибла, ещё двое жителей получили ранения в результате обстрела украинскими военными сёл в Херсонской области. Нападению со стороны киевских боевиков подверглись населённые пункты в Голопристанском и Алёшкинском округах.

Ранее Сальдо заявлял, что украинские войска неминуемо покинут правобережную часть Херсонской области. По словам губернатора, законная власть России будет восстановлена как в Херсоне, так и на всём правобережье региона, включая Снигирёвский и Александровский районы, ранее входившие в состав Николаевской области.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, украинские войска потеряли больше 5 тыс. человек в боях возле села Крынки Херсонской области.