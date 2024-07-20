Киев, 20 июля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Правоохранители устанавливают подробности нападения на экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, дело переквалифицировано на статью об убийстве. Об этом сообщила 20 июля пресс-служба Национальной полиции Украины.

Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Ирина Фарион

В ведомстве отметили, что после смерти Фарион, получившей тяжёлое ранение в результате покушения во Львове, преступление переквалифицировали на статью «Умышленное убийство» (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

Личность нападавшего пока не удалось установить, следует из сообщения пресс-службы.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил в ходе брифинга во Львове, что подозреваемый несколько дней находился у дома Фарион в определённое время. Он также сообщил, что на месте преступления нашли гильзу.

По словам Клименко, основные версии нападения на Фарион — личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Не исключена и версия заказного убийства.

В расследовании задействована практически вся полиция Львова и часть полиции области, добавили в пресс-службе МВД Украины.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 июля неизвестный, поджидавший 60-летнюю Ирину Фарион возле её дома во Львове, выстрелил ей в голову. Экс-депутата доставили в больницу в критическом состоянии, в городе объявили план «Перехват». Спустя несколько часов Фарион скончалась в больнице.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал нападение на Фарион провокацией и покушением на демократию. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что совершено дерзкое и наглое убийство. Он призвал найти преступника и подчеркнул, что на Украине больше не осталось безопасных мест.

Фарион была депутатом Рады в 2012–2014 годах, её запомнили по резким русофобским высказываниям. Ещё в 2010 году, посещая детский сад, она раскритиковала русские имена детей и рассказала о внуке, который учит сверстников украинскому языку «с помощью кулачка». Позже Фарион приветствовала убийство писателя Олеся Бузины, призывала не давать работу и образование не говорящим по-украински и называла русскоязычных граждан умственно отсталыми предателями.

Украинский оппозиционный политолог Кость Бондаренко высказал версию, что убийство Фарион — демонстративный шаг «националистического молодняка», который требует действий, а не претензий к языку.