Вашингтон, 21 июля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки должны создать лунную базу с постоянным поселением, написал 21 июля предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Илон Маск

«Мы должны создать лунную базу с постоянным поселением», — считает он.

До этого американский предприниматель призвал США «достичь больших высот», отправив астронавтов на Марс. Так он прокомментировал запись пресс-службы НАСА, посвящённую 55-летию посадки на Луну пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11» с двумя американскими астронавтами.

Также он заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс в ближайшие четыре года. По словам Маска, он назвал бы первый город на Марсе словом «Бар». Пользователи X увидели в этом отсылку к шоколадному батончику Mars — словосочетание Mars bar переводится с английского языка как «батончик Марс».

По его мнению, для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов.