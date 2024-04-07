Вашингтон, 8 апреля, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, заявил 7 апреля американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в ходе выступления на базе SpaceX, запись с которой опубликована на странице компании в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По мнению Маска, проект по колонизации Марса осуществится на базе ракеты Starship 3. Предприниматель подчеркнул, что это новейшая модель, она вмещает больше грузов, чем предыдущие версии, и её запуск обойдётся компании дешевле, чем запуск предшествующих моделей. Кроме того, часть компонентов корабля может использоваться на Марсе как сырьё.

«Для создания самодостаточного города (на Марсе. — Ред.), я думаю, нужно около миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов… И мы можем сделать это за 20 лет», — уточнил Маск.

Маск отметил, что полёты на Марс будут проводиться раз в два года, и часть колонистов, вполне вероятно, останется навсегда на Красной планете, хотя вероятность возвращения на Землю им обеспечат. Предприниматель заявил также, что в перспективе полёты на Марс станут настолько дешёвыми, чтобы их мог позволить каждый.

Маск добавил, что экспедиции на Марс будет предшествовать лунная программа Moonbase Alpha, она включает создание базы на Луне. При этом Маск указал, что для этой миссии понадобятся специализированные корабли, учитывая отсутствие атмосферы на спутнике Земли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель Илон Маск сделал прогноз, согласно которому человеческая цивилизация перестанет существовать через несколько столетий, если не принять необходимых мер. Маск считает, что необходимо сохранить требуемый технологический уровень, чтобы дождаться, пока Марс не станет полностью пригодным для жизни.

В июле 2022 года Илон Маск призвал человечество объединиться для выполнения общей цели. В пример он привёл программу полётов на Марс. Миллиардер предположил, что в противном случае людской род уничтожит сам себя.

В октябре 2023-го Илон Маск допустил, что многоразовый сверхтяжёлый космический корабль Starship может полететь на Марс без экипажа в ближайшие три-четыре года. Предприниматель отметил, что возможность направить космический аппарат к этой планете появляется раз в 26 месяцев, когда орбиты выстраиваются в требуемое положение.