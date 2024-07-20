Вашингтон, 20 июля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск 20 июля на своей странице в принадлежащей ему соцсети X (Twitter) призвал США «достичь больших высот», отправив астронавтов на Марс.

Chris O’Meara/AP/TASS

Так он прокомментировал запись пресс-служба НАСА, посвящённую 55-летию посадки на Луну пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11» с двумя американскими астронавтами.

«И теперь Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс! В конечном счёте каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь возможность сделать это», — написал Маск.

Как передавало ИА Регнум, ранее предприниматель заявил, что рассчитывает осуществить беспилотный полет космического корабля Starship на Марс в ближайшие четыре года. По словам Маска, он назвал бы первый город на Марсе словом «Бар». Пользователи X увидели в этом отсылку к шоколадному батончику Mars — словосочетание Mars bar переводится с английского языка как «батончик Марс».

Маск также отмечал, что, по его мнению, для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Проект осуществится на базе ракеты Starship 3 — новейшей модели, вмещающей больше грузов, чем предыдущие версии, заявлял предприниматель.

24 января НАСА сообщила, что получивший повреждения вертолёт Ingenuity завершил миссию на Марсе. Отмечалось, что он осуществил на несколько десятков полётов больше, чем планировалось. Вертолёт провёл на поверхности Красной планеты более тысячи марсианских дней, совершив 72 полёта.