Вашингтон, 4 июля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск поделился в социальной сети X (ранее Twitter) своим мнением о том, как можно было бы назвать первый город на Марсе. Он предложил вариант «Бар».

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Илон Маск

Один из пользователей опубликовал пост, в котором задал вопрос, как читатели назвали бы первый город на Марсе.

«Бар», — ответил Маск.

Некоторые пользователи увидели в этом ответе Маска отсылку к шоколадному батончику Mars, так как словосочетание Mars bar с английского переводится как батончик Марс.

Другие пользователи предложили свои варианты названий города, основанные на имени и фамилии Маска. Они предложили такие варианты, как Илонвиль, Илонград, Маскелон, Илонобад или Маскбург.

Как передавало ИА Регнум, глава компании Space X Илон Маск заявил, что человечество сможет колонизировать галактику за миллион лет. По его словам, беспокойство вызывает тот факт, что люди пока не нашли подтверждений существования инопланетян. Так, ни одному из спутников Space X не пришлось «уклоняться от НЛО».

Ранее Маск предположил, что человеческая цивилизация исчезнет через несколько столетий, если не принять необходимых мер. Он считает, что если люди научатся выполнять межпланетные и межзвездные полёты, то смогут существовать миллионы лет.

По его мнению, для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Проект осуществится на базе ракеты Starship 3 — новейшей модели, вмещающей больше грузов, чем предыдущие версии.