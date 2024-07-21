Париж, 21 июля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон в интервью газете El País заявил, что вывел бы страну из НАТО, если бы стал президентом.

Pierrot Patrice/ABACA/ТАСС Жан-Люк Меланшон

«Если бы я был в Елисейском дворце, я, конечно, вывел бы страну из НАТО планомерно и организованно», — сказал он.

Меланшон подчеркнул, что пошёл бы на этот шаг, чтобы Францию не втянули в военный конфликт на Украине. По его мнению, стратегия Североатлантического альянса предполагает ведение войны, он же выступает за разоружение и примирение стран.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что вопрос о прямом участии НАТО в украинском конфликте на повестке дня не стоит, но альянс продолжит оказывать помощь Киеву. Французский лидер также обвинил Россию в попытках «ослабить единство» и «разделить» союзников по НАТО.

В июле Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала донесение о планах Франции направить в марте войска в зону конфликта на Украине. В документе отмечалось, что французскую армию беспокоит увеличившееся количество погибших в зоне украинского конфликта французских военных.

С конца февраля президент Франции Макрон сделал ряд заявлений о возможной отправке войск западных стран на Украину. По информации агентства Bloomberg, французский лидер собирался повлиять на президента России Владимира Путина через председателя КНР Си Цзиньпина для прекращения российской спецоперации.

Российские лидер в мае отмечал, что ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Путин добавил, что в этом случае западные войска окажутся в зоне поражения российских военных.