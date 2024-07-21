Москва, 21 июля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Совокупные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации за сутки составили более 1700 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Больше всего украинских военных, по его словам, погибли в зоне ответственности Западной группировки российских войск: потери ВСУ составили более 520 военнослужащих. До 510 бойцов ВСУ и многочисленные артиллерийские установки уничтожены российскими военными из группировки «Юг».

Войска группировки «Север» нанесли удары по подразделениям ВСУ в Харьковской области. Они отбили четыре контратаки и уничтожили до 145 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе американскую гаубицу М777. Центральная группировка ВС России отразила семь контратак Вооружённых сил Украины, противник потерял здесь до 330 военнослужащих и несколько единиц вооружения.

Группировка «Восток» отразила контратаку 102-й бригады теробороны, ликвидировав свыше 115 военнослужащих и несколько гаубиц. А группировка «Днепр» нанесла удары по подразделениям ВСУ в Запорожской области, уничтожив свыше 80 военнослужащих, а также два склада с ракетами и снарядами.

Как передавало ИА Регнум, за неделю, с 13 по 19 июля, по данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли в зоне спецоперации до 13 075 военных.

Военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что украинские военные ежедневно несут потери, которые нельзя восполнить при помощи резервов. По его словам, срок обучения мобилизованных сократился. Раньше будущих бойцов обучали около одного-двух месяцев, теперь же этот срок составляет три недели. Были случаи, когда на боевые действия отправляли и после трёх дней обучения, подчеркнул эксперт.