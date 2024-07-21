Москва, 21 июля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежедневно несут потери, которые нельзя восполнить при помощи резервов. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, армия Украины каждый день лишается от 1600 до 2500 военных, и восполнить эти потери при помощи набираемых резервов не получается.

Леонков отметил, что срок обучения мобилизованных тоже сократился. Раньше будущих бойцов обучали около одного-двух месяцев, теперь же этот срок составляет три недели. Были случаи, когда на боевые действия отправляли и после трёх дней обучения, подчеркнул эксперт.

«Вот они и сдаются — другой возможности выжить у них нет», — приводят слова Леонкова «РИА Новости».

19 июля представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за неделю в зоне специальной военной операции ВСУ лишись до 13 075 военнослужащих.

23 июня экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ теряют около двух тысяч бойцов в день. Он отметил, что в связи с этим Украина не сможет долго продержаться, так как у неё нет неограниченного запаса подготовленных людей.

4 июня профессор Университета Корка в Ирландии Джеффри Робертс сообщил, что конфликт на Украине находится на завершающей стадии и у армии Украины нет никаких шансов на победу. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ смогут продержаться ещё некоторое время при поддержке Запада, но они продолжат нести большие потери и отступать по всей линии фронта.