Вашингтон, 26 января, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Вертолёт Ingenuity, ранее получивший повреждения, завершил свою миссию Марсе, сообщили в Лаборатории реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

(сс) Josh Hallett NASA

Согласно опубликованному письменному заявлению, вертолёт прекратил свою миссию на красной планете, совершив при этом на несколько десятков полётов больше, чем планировалось изначально.

«Историческое путешествие Ingenuity, первого вертолёта на другой планете, подошло к концу», — заявил глава американского космического ведомства Билл Нельсон.

Связь с Ingenuity пропала 18 января во время его 72-го полёта. Позднее контакт с дроном удалось восстановить, подведя к его последнему местоположению марсоход Perseverance. Полученные изображения показали, что у вертолёта повреждены один или несколько лопастей винта.

Как передавало ИА Регнум, в мае Билл Нельсон в интервью испанской газете El Mundo предположил, что к 2040 году станет возможной высадка людей на Марс. Он указал, что чтобы добраться до Луны, требуется три-четыре дня, в то время как путь до Марса займёт от семи до восьми лет. При этом на обратное возвращение уйдёт больше времени, поскольку это зависит от расположения планет.