Москва, 20 июля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Московский кредитный банк (МКБ) подал иск к международному депозитарию Euroclear, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Известно, что сумма требований составляет 11,448 млрд рублей, однако суть претензий российского банка не раскрывается.

Ранее стало известно, что Euroclear в июле переведёт Киеву первый платёж от заблокированных активов России. Размер платежа составит 1,55 млрд евро.

После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и «Группы семи» (G7) заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно 300 млрд евро. Около 200 млрд евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, которая специализируется на работе с активами.

Позже страны ЕС договорились причислять доходы от замороженных активов РФ в Европейский фонд мира для поставок оружия Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что возможный ответ Москвы на изъятие российских активов может касаться собственности и денег западных стран, находящихся в российской юрисдикции. По её словам, Россия обладает значительными объёмами западных средств и имущества.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что любые попытки изъятия Западом замороженных активов РФ будут воровством и не останутся безнаказанными. В случае, если недружественные западные страны изымут российские средства или доходы от них, РФ ответит тем же, уточнял министр финансов Антон Силуанов.