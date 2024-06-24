Брюссель, 24 июня, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Главы МИД стран Евросоюза приняли решение о перечислении доходов от российских активов в размере в 1,4 млрд евро в Европейский фонд мира для поставок оружия Киеву. Об этом 24 июня заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эти средства — 1,4 млрд евро — будут переданы следующем месяце. Ещё миллиард будет передан последующие месяцы. В данном случае мы смогли преодолеть структурную проблему с вето», — сказал он.

Боррель добавил, что ещё 1 млрд евро перечислят до конца 2024 года. Эти деньги пойдут на боеприпасы, средства противовоздушной обороны и поддержку производства оружия.

Он также рассказал, что одна страна ЕС продолжает блокировать выплаты Киеву из Европейского фонда мира более чем на 6 млрд евро.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Боррель 24 июня заявил, что ЕС разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на покупку оружия для Киева на доходы от замороженных российских активов. Он назвал схему сложной, но рабочей.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил 24 июня, что изъятие доходов от замороженных российских активов, как ожидается, принесёт $50-60 млрд, и этих средств должно хватить Киеву на продолжение боевых действий до 2025 года.

Президент России Владимир Путин 14 июня подчеркнул, что любые конфискации замороженных российских активов будут воровством, которое не останется безнаказанным. Он подчеркнул, что такой шаг только приближает разрушение созданной Западом системы, обеспечивающей ему процветание.

Министр финансов Антон Силуанов 26 мая предупредил, что Москва обязательно ответит на изъятие Западом замороженных российских активов. По его словам, ответ будет симметричным и в логике решений западных стран.