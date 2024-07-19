Брюссель, 19 июля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Первый перевод в пользу Украины средств, полученных в качестве дохода от заблокированных российских активов, состоится в июле. Об этом сообщила 19 июля бельгийская компания Euroclear.

Сергей Корсун ИА Регнум

Размер платежа составит 1,55 млрд евро. Он будет осуществлён в соответствии положением о взносах в Европейский фонд, недавно принятым в Евросоюзе.

«Эта сумма добавится к 836 млн евро корпоративных налогов, которые должны быть уплачены бельгийскому государству с прибыли, связанной с российскими активами, в первом полугодии 2024 года», — пояснили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и «Группы семи» (G7) заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно 300 млрд евро. Около 200 млрд евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, которая специализируется на работе с активами.

Позже страны ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов РФ. Их решено перечислять в Европейский фонд мира для поставок оружия Киеву.

Изъятие российских активов в Евросоюзе приведёт к непредсказуемым последствиям, необходимо «распределить риски» по кредиту Украине, заявил 21 июня глава минфина Бельгии Винсент ван Петегем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что возможный ответ Москвы на изъятие российских активов может касаться собственности и денег западных стран, находящихся в российской юрисдикции. По её словам, Россия обладает значительными объёмами западных средств и имущества.