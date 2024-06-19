Москва, 19 июня, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Возможный ответ Москвы на изъятие российских активов может касаться собственности и денег западных стран, находящихся в российской юрисдикции. Об этом 19 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости / Пресс-служба МИД

По её словам, Россия обладает значительными объемами западных средств и имущества.

«На всё это может распространяться российская ответная политика, ответные действия», — сообщила дипломат на брифинге, отвечая на вопрос о возможном ответе Москвы на изъятие российских активов.

Характер этих ответных действий раскрывать никто не будет, указала Захарова. Так что арсенал политических и экономических контрмер широк, добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заморозили порядка 50% российских валютных резервов. Более 200 млрд из примерно 300 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что любые попытки изъятия Западом замороженных активов РФ будут воровством и не останутся безнаказанными. В случае, если недружественные западные страны изымут российские средства или доходы от них, РФ ответит тем же, заявлял министр финансов Антон Силуанов.

В мае Путин подписал указ, которым разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США.