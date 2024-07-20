Париж, 20 июля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Жена президента США Джозефа Байдена Джилл проведёт в Париже мероприятие для сбора средств на избирательную кампанию своего мужа, сообщил 20 июля телеканал CNN.

CNP/AdMedia/Global Look Press Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден

По этим данным, мероприятие состоится в конце июля, когда Джилл Байден будет находиться в столице Франции для участия в церемониях, связанных с открытием Олимпиады.

Предполагается, что одним из ведущих встречи будет бывший посол США в Евросоюзе Тони Гарднер, а стоимость билетов составляет от 500 до 25 тыс. долларов.

«Поскольку пожертвования на избирательные кампании в США могут делать только граждане страны, им (пришедшим на встречу. — Прим. ред.) придётся предъявить копию страницы своего паспорта с фотографией, чтобы обеспечить соблюдение закона о выборах», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июле издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что ряд крупных спонсоров Демократической партии США заморозил переводы пожертвований на сумму около 90 млн долларов и потребовали от Байдена выйти из предвыборной гонки.

Одной из причин стало провальное, на взгляд спонсоров, выступление Байдена на дебатах. 20 июля телеканал NBC News проинформировал, что число сенаторов от Демократической партии, которые призвали Байдена выйти из предвыборной гонки, вновь увеличилось.

Байден 19 июля заявил, что на следующей неделе, 22–28 июля, продолжит свою предвыборную кампанию. Целый ряд американских СМИ ранее сообщал, что близкое окружение действующего президента США обсуждает возможность выхода из кампании из-за опасений поражения. Бывший президент США Барак Обама, в частности, заявил, что Байдену нужно серьёзно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры на предстоящих выборах.