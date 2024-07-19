Вашингтон, 19 июля, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что собирается возобновить своё участие в предвыборных агитационных мероприятиях на следующей неделе.

ИА Регнум Байден, Палестина

«Я с нетерпением жду возвращения к участию в предвыборной кампании на следующей неделе, чтобы далее указывать на угрозу со стороны плана Дональда Трампа, одновременно рассказывая о своих достижениях и о своём видении Америки», — следует из заявления американского лидера, распространённом его избирательным штабом.

Ранее телеканал NBS News сообщал, что члены семьи действующего президента Соединённых Штатов Америки обсуждают план его выхода из предвыборной кампании. Отмечается, что якобы они обсуждали, «как бы он хотел завершить свою предвыборную кампанию в соответствии со своими собственными сроками и тщательно продуманным планом».

18 июля в администрации США подтвердили, что американский лидер Джо Байден заразился коронавирусом. По мнению главы Белого дома, единственное, что приносит возраст, — мудрость. Байден добавил, что предстоит ещё много сделать, и отказываться от этого он не хочет.

16 июля американский портал Axios со ссылкой на несколько высокопоставленных демократов сообщил, что давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит президента США Джо Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели.

В этот же день Байден выразил готовность к новому раунду дебатов с Трампом. По словам Байдена, он «на коне» и уже не допустит провальных дебатов.

Бывший президент США Барак Обама заявил, что Байдену нужно серьёзно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры на предстоящих выборах.