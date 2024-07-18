Вашингтон, 18 июля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама считает, что главе Белого дома Джозефу Байдену нужно серьёзно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры на предстоящих выборах. Об этом 18 июля пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомлённые источники.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

В материале говорится, что Обама провёл разговоры об этом со многими демократами, в том числе с бывшим спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В этих разговорах, уточняет WP, Обама назвал Байдена великим президентом, а также отметил, что хочет защитить его достижения, которые могут оказаться под угрозой, если республиканцы будут контролировать Белый дом и обе палаты Конгресса в следующем году.

Ранее портал Axios со ссылкой на несколько высокопоставленных демократов информировал, что давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели, поскольку соратники обеспокоены не только низкими шансами Байдена на победу, но и тем, что его последние провалы и ляпы могут привести к потере большинства в Сенате.

Лидер прогрессивной фракции демократов в палате представителей Прамила Джаяпал также заявила, что законодателей беспокоит перспектива участия Байдена в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии США. Она отмечала, что демократы изложили президенту свои опасения и «задали непростые вопросы» о дальнейших действиях.

Вместе с тем действующий американский президент 16 июля выразил готовность к новому раунду дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. По словам Байдена, он «на коне» и больше не допустит провалов на дебатах.