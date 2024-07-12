Вашингтон, 13 июля, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Ряд крупных спонсоров Демократической партии заморозили переводы пожертвований на сумму около $90 млн и потребовали от действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Об этом 12 июля со ссылкой на источники сообщило издание The New York Times.

ИА Регнум Байден, Трамп

«Последствия провального выступления Байдена на дебатах (с экс-президентом Дональдом Трампом. — Прим. ред.) продолжились. Основные доноры заморозили взносы на сумму около $90 млн», — говорится в материале.

По информации источника, спонсоры демократов заявили, что средства, предназначенные для предвыборной кампании, останутся заморожены до тех пор, пока Джо Байден официально не объявит о своём выходе из гонки.

Отмечается, что после дебатов общественность стала пристальнее следить за выступлениями американского президента. Разочарование сторонников Демократической партии усилилось на фоне недавних несвязных речей Байдена, прозвучавших на различных мероприятиях, в том числе на саммите НАТО в Вашингтоне.

Как передавало ИА Регнум, ранее редактор издания The Telegraph Тони Дайвер предположил, что демократы намерены отказаться поддерживать Байдена в его предвыборной гонке из-за оговорок в именах, которые допустил президент США в ходе выступления на саммите НАТО в Вашингтоне. Кроме того, по данным NYT, некоторые советники из близкого окружения Байден также намерены попытаться убедить его отказаться от предвыборной кампании.

До этого лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что представители Демократической партии сомневаются в кандидатуре Байдена и намерены донести до него свои опасения. По мнению американского журналиста и экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, демократы заменят Байдена на другого претендента для участия в выборах. При этом сам Байден заявлял, что считает себя лучшим кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на предстоящих президентских выборах, которые запланированы на 5 ноября.

С призывами к Байдену отказаться от участия в выборах ранее также выступили американский актёр Джордж Клуни и писатель Стивен Кинг. По мнению Дональда Трампа, его политический оппонент не станет выходить из предвыборной гонки из-за самолюбия.