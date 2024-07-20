Вашингтон, 20 июля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Число сенаторов от Демократической партии, которые призвали кандидата в президенты США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, вновь увеличилось. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полученное заявление.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«Сенатор Шеррод Браун из штата Огайо призвал в пятницу президента Джо Байдена прекратить свою кампанию по переизбранию, став четвёртым демократом, призвавшим Байдена выйти из гонки», — указано в публикации.

Телеканал отметил, что, по словам Брауна, власти США должны вновь сконцентрироваться на таких вопросах, как увеличение числа рабочих мест, защита социальной сферы от сокращений, а также на предотвращении попыток ввести общенациональный запрет на аборты. Он также подчеркнул, что именно эти вопросы волнуют американцев.

По данным телеканала, ранее к выходу из гонки призвали несколько других американских сенаторов-демократов: Джон Тестер, Питер Уэлч и Мартин Хайнрик.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля к выходу из гонки Байдена призвали несколько членов палаты представителей американского Конгресса от Демократической партии. Ими стали Марк Такано, Адам Смит, Джим Хаймс, Джо Моррель, а также Сьюзан Вайлд.

Кроме того, с таким призывом уже выступили и некоторые артисты США, в их числе оказался актёр Джордж Клуни. 8 июля американский писатель Стивен Кинг тоже призвал президента США выйти из предвыборной гонки.