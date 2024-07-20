Киев, 20 июля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Киевская полиция начала задерживать мужчин, которые не обновили свои данные в военкоматах, пишет украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

В своём Telegram-канале СМИ опубликовало снятое в столице Украины видео, на котором видно, как трое полицейских пытаются задержать мужчину. В итоге за него заступаются прохожие.

«Полиция в Киеве начала задерживать на улицах за необновлённые данные», — говорится в подписи к видеозаписи.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ вводит ужесточение порядка проведения мобилизации, включая усиление наказаний за уклонение от неё. В законе также уточнили подлежащие мобилизации категории лиц, а повестка считается полученной даже без вручения лично военнообязанному.

Украинские СМИ регулярно сообщают о попытках силовой мобилизации на улицах городов, контролируемых киевским режимом. В ряде случаев прохожие помогают мужчинам скрыться от военкомов. Так, в начале июня под украинским Житомиром несколько десятков человек попытались прорваться к зданию ТЦК, после того как в нём скончался призывник. Часть собравшихся смогла прорваться на территорию учреждения.

Кроме того, на Украине сотрудники ТЦК отлавливают мужчин на улицах городов, передвигаясь на машинах скорой помощи. Также военкомы приезжают к тем, кто решил вызвать такси.

Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин ранее сообщал, что к мобилизации в ВСУ пригодны 1,1 млн военнообязанных граждан. По его словам, власти не планируют мобилизовать всех имеющихся в резерве военнообязанных в ближайшее время, а эти данные нужны Киеву для улучшения военного учёта и плана на будущее.

18 июля журналистка из Дании Брита Квист Хансен рассказала, что мобилизация на Украине проходит беспорядочно, а призывники прячутся и не выходят из дома, чтобы не попасться военным патрулям.