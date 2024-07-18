Киев, 18 июля, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Среди населения Украины, особенно мужского, наблюдается недовольство, а власти практически не взаимодействуют между собой, конфликт обходится дорого, а мобилизация происходит беспорядочно. Таким мнением поделилась корреспондент датского радио Брита Квист Хансен в статье для издания DR.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ, Донбасс

Журналистка признала, что на Украине царит хаос. Мужчины, с которыми ей удалось поговорить, разочарованы разладом между органами власти, которые друг с другом почти не контактируют.

«Бездействие будет караться строже. Например, уклониста может вызвать полиция, и в итоге его могут отправить в тюрьму», — предупредила Хансен.

Также украинцы прячутся, разными способами покидают страну, многие давно не выходят из дома, чтобы не попасть в облаву военных патрулей и избежать отправки в ряды ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине отбирать потенциальных призывников для направления им повесток будут по принципам таргетированной рекламы, заявила 17 июля заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Ранее созданный реестр призывников «Оберег» позволяет делать процесс рассылки повесток более быстрым и целевым, пояснила она.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ вводит ужесточение порядка проведения мобилизации, включая усиление наказаний за уклонение от неё. В законе также уточнили подлежащие мобилизации категории лиц, а повестка считается полученной даже без вручения лично военнообязанному.