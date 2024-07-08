Киев, 8 июля, 2024, 05:17 — ИА Регнум. На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) отлавливают мужчин на улицах городов, передвигаясь на машинах скорой помощи. Также военкомы стали приезжать на вызов такси. Об этом журналистам рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Дарья Драй ИА REGNUM 0 Скорая помощь

Он отметил, что фотодоказательства новых ухищрений сотрудников ТЦК присылают из разных городов Украины.

А в Харьковской области военкомы в поисках мужчин призывного возраста пришли на детскую площадку, на которой у детей выспрашивали информацию об отцах, написало «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Также Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.

Украинские власти планируют мобилизовать в ряды ВСУ до 90% сотрудников полиции в Харьковской области, заявил 25 июня журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Облаву на мужчин призывного возраста устроили сотрудники военкомата совместно с полицией на территории торговых центров (ТЦ) в Черновцах на западе Украины.