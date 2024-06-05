Житомир, Украина, 5 июня, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Под Житомиром несколько десятков человек пытаются прорваться к территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата), после того как в нём умер призывник. Видео с места опубликовали пользователи соцсетей.

Кадр из видео

На кадрах видно, как женщины возле здания и скандируют «Позор», в то время как сотрудники ТЦК успокаивают их. Позже нескольким женщинам удаётся прорваться на территорию ТЦК через ворота. Дальнейшее развитие событий остаётся неизвестным.

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Как передавало ИА Регнум, в Житомирской области на западе Украины мужчина умер в военкомате после эпилептического приступа, сообщил 5 июня Житомирский областной военкомат.

Как говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), 28 мая во второй отдел Звягельского районного территориального центра доставили военнообязанного для прохождения военно-врачебной комиссии. По словам свидетелей, мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем, а также у него были признаки лёгких травм.

Там добавили, что мужчине оказали медицинскую помощь и вызвали скорую помощь, однако 2 июня он скончался в больнице. Следователи, проводившие экспертизу, отметили, что никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось.

Вместе с тем это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в украинский военкомат. Так, 24 мая мужчина умер после резкого ухудшения самочувствия в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) в Закарпатской области Украины. При этом военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе.

7 мая в Днепропетровской области 44-летний военнообязанный также умер в одном из военкоматов якобы после эпилептического приступа. Мужчина готовился к отправке в учебный центр. Родственники мобилизованного считают, что его избили сотрудники ТЦК.

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