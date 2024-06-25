Киев, 25 июня, 2024, 17:53 — ИА Регнум. К мобилизации в ВСУ пригодны 1,1 млн военнообязанных украинцев, заявил представитель минобороны страны Дмитрий Лазуткин 25 июня в эфире телеканала «Армия TV».

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Как отметил Лазуткин, информация о годных к военной службе, полученная на основе обновления военнообязанными своих военно-учётных данных в приложении «Резерв+», является важной, потому что в стране много тех, кто имеет право на отсрочку.

«То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, встать в ряды сил обороны», — сказал он.

Спикер украинского минобороны уточнил, что с 15 мая военно-учётные данные обновили порядка 2,3 млн жителей страны.

Лазуткин также добавил, что власти не планируют мобилизовать всех имеющихся в резерве военнообязанных в ближайшее время и эти данные необходимы Киеву для улучшения военного учёта и плана на будущее.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации, который вступил в силу с 18 мая. Документ ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Кроме того, лидер киевского режима подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.

В херсонском подполье 24 июня рассказали, что территориальные центры комплектования (военкоматы) Украины проводят гуманитарные мероприятия в прифронтовых районах на контролируемой Киевом территории, чтобы собрать информацию о населении и выявить мужчин, подлежащих мобилизации. Отмечалось, что гуманитарные грузы специально для этого распределяют по прифронтовым регионам.

Замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк 25 июня рассказал, что киевские власти хотят мобилизовать в ряды ВСУ до 90% сотрудников полиции в регионе. По его словам, власти Харьковской области незаконно подвели под мобилизацию 50% полицейских и на этом не останавливаются.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 23 июня рассказал, что украинская армия несёт катастрофические потери в зоне боевых действий, которые сравнимы с потерей целой бригады армии ежедневно. По словам эксперта, российские военные занимаются истощением ВСУ, ускоряя этот процесс.

Президент России Владимир Путин 5 июня заявил, что у ВСУ безвозвратных потерь в пять раз больше, чем у российской стороны. Российский лидер уточнил, что из-за этого Киев пытается проводить тотальную мобилизацию.